Fast 300.000 krank: Virus-Welle erfasst Österreich

Anstieg bei grippalen Infekten und auch Corona. Chefarzt: "Gratis Impfungen sind gestartet."

Kaum einer kennt derzeit keinen, der verschnupft oder sogar mit einem Infekt krank im Bett liegt – das zeigen auch die neuen Krankenstands-Zahlen der Österreichischen Gesundheitskassa (Kalenderwoche 40). Die Virus-Welle, die bekanntlich im Herbst Fahrt aufnimmt, ist in Österreich am Steigen. Auch aufgrund der kühlen Temperaturen werden immer mehr Menschen krank.

Corona lässt das Gehirn um 20 Jahre altern

Impfplan für den Herbst: Wer wann impfen sollte

Mit 11 Vereinen: Rumänen cashen 320.000 Euro Corona-Hilfen ab

Fast 287.244 Menschen im Krankenstand

Insgesamt leiden 287.244 an grippalen Infekten, Influenza und auch Corona. Und diese Zahlen schließen Schüler und Pensionisten gar nicht mit ein - sind also insgesamt wohl doppelt so hoch.

Mit 87.584 sind aber am meisten Menschen mit grippalen Infekten im Krankenstand.

© Getty ×

40 % mehr Corona-Kranke als im Vorjahr

So auch bei den Corona-Infizierten. Die Krankheit ist zwar nicht mehr meldepflichtig, dennoch sind 13.618 Personen mit Corona krank gemeldet – in der Vorwoche waren es noch rund 1.000 weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sind es sogar um fast 40 % mehr.

Laut Abwassermonitoring steigen die Fälle aktuell im Westen wie etwa Vorarlberg, Platz zwei der Virus-Hotspots ist immer noch Wien.

Grippe-Welle vor Start - schon 400 infiziert

Die Die Influenza-Welle ist noch nicht wirklich gestartet, aktuell sind damit 408 Menschen im Krankenstand. Dennoch: Im Vergleich zur Kalenderwoche 40 im Vorjahr ist die Anzahl fast doppelt so hoch. Traditionell beginnen hier die Infektionen ab November – bis in den Februar hinein – zu steigen.

© Getty ×

Die Krankenstände nach Bundesländer:

Wien 74.928

Oberösterreich 51.401

Niederösterreich 50.700

Steiermark 40.481

Tirol 21.598

Salzburg 15.556

Kärnten 14.239

Vorarlberg 10.536

Burgenland 7.805

GESAMT 287.244

Arzt empfiehlt Maske und auch Impfung

Neben Händewaschen und auch Maske tragen helfen gegen beide Erkrankungen am besten die Impfungen, wie auch Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, empfiehlt: „Wir erleben derzeit eine steigende Anzahl an Krankenständen. Bitte denken Sie daran, die Möglichkeiten der Schutzimpfungen zu nutzen. Der neue Influenza-Impfstoff steht bereits kostenlos für alle in Österreich lebenden Personen zur Verfügung, auch die Covid-Impfung ist gratis. Impfen bildet den besten Schutz.“