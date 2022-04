Neuer Corona-Impfstoff kann sich selbst vermehren

Ein neuer Corona-Impfstoff der US-Firma Arcturus Therapeutics hat eine besondere Eigenschaft.

Das Vakzin namens "ARCT-154" basiert auf der mRNA-Technologie und kann sich im Körper selbst vermehren. Dadurch sollen kleinere Dosen ausreichend sein, laut Hersteller nur 5 Mikrogramm. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna werden mit 30 bzw. 100 Mikrogramm verabreicht.

Impfstoff in Pulver-Form

Ein weiterer Vorteil: Wegen seiner Pulver-Form ist der Arcturus-Impfstoff bei Raumtemperaturen lagerbar und ist deshalb besonders für ärmere Nationen interessant. Erst vor der Verabreichung wird das Mittel mit Flüssigkeit angerührt. Biontech und Moderna müssen dagegen bei Minusgraden aufbewahrt werden, was Transport und Lagerung erschwert.

Hohe Wirksamkeit gegen schweren Verlauf

In einer jüngst abgeschlossenenen Phase-3-Studie erreichte ARCT-154 eine 95-prozentige Wirksamkeit gegen schwere Covid-Erkrankungen und Tod. Gegen symptomatische Infektionen zeigte sich bei 16.000 Probanden in Vietnam eine Wirksamkeit von 55 Prozent. Detail am Rande: Während der Studie wurde kein einziger Fall von Myokarditis oder Perikarditis beobachtet.