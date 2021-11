Neuer Corona- Rekordstand in Kärnten

Fünf weitere Tote von Freitag auf Samstag.

Von 1.764 Neuinfektionen hat das Land Kärnten auf seiner Homepage am Samstag berichtet. Damit wurde der Höchststand von gestern, 1.303 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, bereits überboten. Dass es wahrscheinlich dazu kommen würde, hatte Landessprecher Gerd Kurath schon am Freitag auf einer Pressekonferenz angekündigt. Damit gibt es in Kärnten aktuell 10.972 Infizierte. Die Anzahl der an oder mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg von Freitag auf Samstag um fünf.

Damit sind in Kärnten -Stand Samstagmorgen- insgesamt 889 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Auch die Zahl an Hospitalisierten nahm von Freitag auf Samstag um 13 Menschen zu und liegt aktuell bei 267. Auf Normalstationen werden nun 229 Menschen behandelt (plus zehn von Freitag auf Samstag) und intensivmedizinisch 38 (plus drei). Damit ist das Land nur noch knapp von den 40 Patienten entfernt, ab denen die nächste Stufe im Stufenplan erreicht würde und weitere Operationen verschoben werden müssen.