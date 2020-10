Bezogen auf die Bevölkerung haben wir Brasilien bereits überholt und nähern uns mit großen Schritten den USA an.

Wien. Die Financial Times London hat Österreich angesichts der steigenden Zahlen in ihre Welt-Corona-Grafik aufgenommen: Bezogen auf die Bevölkerung haben wir Brasilien bereits überholt und nähern uns mit großen Schritten den USA an.