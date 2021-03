Neuinfektions-Zahlen in Wien in 24 Stunden mehr als verdoppelt

Corona-Hammer: In Wien haben sich die Neuinfektionszahlen binnen einen Tages verdoppelt.

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus. Am Mittwoch sind in Wien seit Beginn der Pandemie 93.802 positive Testungen bestätigt. In den heute gemeldeten 690 neuen Corona-Fällen sind 10 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten. Das sind mehr als doppelt so viele Fälle als gestern – am Dienstag wurden noch 294 Neuinfektionen gemeldet.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.704.87.254 Personen sind genesen. Gestern wurden in Wien 51.259 Corona-Tests registriert, insgesamt macht das 3.316.131 Testungen in Wien.