Niederlande heben fast alle Corona-Beschärnkungen auf

Bars und Restaurants dürfen ab 18. Februar bis 1.00 Uhr nachts geöffnet bleiben

Die niederländische Regierung will die meisten Corona-Beschränkungen noch im Februar aufheben. Ab dem 18. Februar dürften Bars und Restaurants bis 1.00 Uhr nachts geöffnet bleiben, teilte Gesundheitsminister Ernst Kuipers am Donnerstag mit. An öffentlichen Plätzen müssten die Bürger Ende des Monats keinen Abstand mehr halten.

Touristen müssten aber noch einen Impfnachweis erbringen oder ein negatives Testergebnis vorweisen. Theater dürften wieder mit voller Kapazität öffnen. Für Nachtclubs müssten negative Tests vorgezeigt werden.