Nikolaus-Besuch im Pflegeheim: 75 Infizierte

Nach dem Besuch des Nikolaus wurden 61 Bewohner und 14 Angestellte positiv auf Corona getestet.

Corona-Alarm in einem Pflegeheim in Belgien. In Mol in der Provinz Antwerpen haben sich insgesamt 75 Personen mit Corona infiziert. Ursprung des Ausbruchs soll dabei ausgerechnet ein Nikolaus-Besuch am 6. Dezember gewesen sein. Die Stadt spricht von einem Superspreader-Event.

Harte Kritik an Betreibern

Der Sinterklaas-Darsteller (so heißt der Nikolaus in den Niederlanden und Belgien) wurde positiv auf das Virus getestet und soll Medienberichten zufolge das Virus in das Pflegeheim gebracht haben. Die Stadt übt nun harte Kritik an den Betreibern der privaten Einrichtung. Es sei absolut unverantwortlich gewesen, dieses Jahr den Besuch abzuhalten. Dies sei weder abgesprochen noch erlaubt gewesen.

Inzwischen ist bereits ein Bewohner an Corona gestorben, ein weiterer muss im Krankenhaus behandelt werden. Den meisten Infizierten geht es bisher aber noch gut.