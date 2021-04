NÖ: Zahl der Corona-Intensivpatienten auf 125 angestiegen

537 Neuinfektionen - Fünf Todesfälle.

In Niederösterreich ist die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen am Sonntag um fünf auf 125 gestiegen, teilte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. Seit Samstag sind 537 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Fünf Personen sind mit oder an Covid-19 gestorben, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 1.630.

13.914 Kontaktpersonen befanden sich am Sonntagvormittag in Quarantäne. Das entspricht einem Rückgang von 1.023.