Novavax wird Ende Februar geliefert, vormerken kann man sich telefonisch oder online.

Wiener, die sich mit dem neu in Österreich zugelassenen Proteinimpfstoff Novavax impfen lassen wollen, müssen sich noch ein wenig gedulden: Er wird erst in ein paar Wochen verimpft. Ursprünglich sollten die Impfungen mit Novavax in Wien Anfang Februar starten.

Grund seien Probleme bei der Auslieferung des Impfstoffes, der erst Ende Februar geliefert werden kann. Drei Millionen Dosen Novavax wurden bundesweit bestellt. In Wien sind bis dato 7.800 Menschen für ein Jaukerl mit Novavax angemeldet. Für das Vakzin kann man sich telefonisch unter 1450 oder online (coronavirus. wien.gv.at) vormerken lassen.

Info. Mit einem Ansturm auf den Impfstoff rechne die Stadt nicht. Erwartet werden ungefähr 10.000 Anmeldungen.