'Nur' 181 Neuinfektionen in 24 Stunden

Nach dem Rekordanstieg am Samstag gehen die Corona-Zahlen wieder zurück.

Bisher gab es in Österreich 27.166 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (30. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 733 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 23.070 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 140 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 30 der Erkrankten auf Intensivstationen. Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 5 Kärnten: 0 Niederösterreich: 40 Oberösterreich: 19 Salzburg: 10 Steiermark: 20 Tirol: 33 Vorarlberg: 3 Wien: 51

51 neue Fälle in Wien

In Wien hat es binnen 24 Stunden laut den Zahlen der Landessanitätsdirektion und des medizinischen Krisenstabs 51 bestätigte SARS-CoV-2-Neuinfektionen gegeben. Mit Stand vom Sonntag (30. August, 8.00 Uhr) sind in Wien bisher 7.828 positive Testungen bestätigt. Am Tag zuvor war von den offiziellen Stellen von bis dahin 7.777 Fällen berichtet worden.