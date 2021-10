Nur 2 positive Lollipop-Tests an Salzburger Kindergärten

In vier Wochen rund 18.000 PCR-Abstriche.

Seit 27. September sind in 609 Salzburger Kinderbetreuungseinrichtungen freiwillige und kostenlose "Lollipop-Tests" angeboten worden. Nach vier Wochen zog die ressortzuständige Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS) am Montag Bilanz. Mit Stand von 22. Oktober waren von rund 18.000 PCR-Abstrichen zwei Proben positiv. Indes ist die Zahl der Corona-Infizierten im Bundesland gestiegen. Über Ausreisebeschränkungen für weitere Gemeinden wird derzeit nachgedacht.

Eine Weiterführung der "Lollipop-Tests" in den Kinderbetreuungseinrichtungen sei derzeit nicht geplant, informierte die Landeskorrespondenz. Das unkomplizierte Screening habe gezeigt, dass das Infektionsgeschehen in den Kindergärten sehr gering ist, erklärte Klambauer. Die Lutschertests sind für Kleinkinder ab einem Jahr geeignet. Eltern führten mit ihren Kindern einmal pro Woche einen Test durch, der im Kindergarten abgegeben und dann vom Laborteam abgeholt und ausgewertet wurde. Das Ergebnis kam direkt auf das Handy der Eltern.

Indes ist im Bundesland Salzburg die Zahl der Corona-Neuinfektionen erneut gestiegen. Die Siebe-Tage-Inzidenz erreichte am Montag einen Wert von 398,6. Bisher wurden 60.845 Personen positiv auf Covid-19 getestet, das sind um 806 mehr als am vergangenen Freitag. Laut EMS sind aktuell 2.994 Personen (plus 409) mit dem Virus infiziert. Die Zahl der Coronapatienten im Krankenhaus ist auf 75 gestiegen, davon werden 15 Infizierte auf der Intensivstation betreut.

Im Bezirksvergleich war am Montag die Sieben-Tage-Inzidenz mit 628 im Tennengau am höchsten, gefolgt vom Flachgau mit 574,9 und dem Pongau mit 390,7. Im Tennengau gelten derzeit für drei Gemeinde Ausreisebeschränkungen, und zwar für St. Koloman, Adnet und Annaberg-Lungötz. Womöglich kommen noch weitere Gemeinden im Land Salzburg dazu. Vor allem die Gemeinden Ebenau im Flachgau und Radstadt im Pongau stehen unter genauer Beobachtung, wie ein Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Montag auf APA-Anfrage erklärte. Ebenau weise derzeit die höchste Inzidenz im Land auf.