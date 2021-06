Nur noch ein Bezirk hat eine Inzidenz über 50

Das sind derzeit die Corona-Hotspots in Österreich.

Die Corona-Zahlen in Österreich sinken weiter. Am Donnerstag wurden wieder nur 179 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet.



Derzeit müssen nur noch 268 Patienten in Krankenhäusern behandelt werden, 87 davon auf einer Intensivstation.



Wo die Zahlen weiterhin hoch sind, lesen Sie mit oe24plus.