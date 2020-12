oe24-EXKLUSIV: Das Geheimpapier zum dritten Lockdown

Erste Details zum 3. Lockdown.

Die Corona-Pandemie hat Europa im Herbst 2020 deutlicher härter als zuvor getroffen. Über viele Europäische Länder ist eine zweite Welle gerollt. Nachdem in Ländern wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Tschechien und vielen anderen die Infektionszahlen bereits Anfang Oktober begonnen haben zu steigen, war das auch ab Mitte Oktober in Österreich zu beobachten. Alle betroffenen Länder haben mit harten Maßnahmen reagiert. Nachdem in den meisten betroffenen Ländern Öffnungsschritte erfolgt sind, sehen sich eine Vielzahl der Länder mit einem neuerlichen Anstieg konfrontiert.Auch in Österreich hat der harte Lockdown gewirkt. Deshalb wird es einen dritten Lockdown geben.