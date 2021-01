oe24 exklusiv: FFP2-Masken sollen 1 Euro kosten

Ab 25.1. ist das Tragen von FFP2-Masken im Handel und in Öffis verpflichtend. Wie oe24 aus Regierungskreisen erfahren hat, steht der Kostenpunkt bereits fest.

Nicht nur der Lockdown wird verlängert, ab 25. Jänner gelten in Österreich auch härtere Corona-Regeln. So müssen ab 25.1. im Supermarkt (und ab 8.2. auch in allen anderen Shops) und in den Öffis FFP2-Masken getragen werden. Herkömmliche Stoffmasken sind nicht mehr erlaubt.