Besucher sollen auf Gesundheitszustand achten und PCR-Test machen

Eine im Nachhinein positiv auf das Coronavirus getestete Person hat vergangenen Freitag das Lokal "D&D Tenne" in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) besucht. Das Land forderte daher all jene auf, die sich von Freitag 23.00 bis Samstag 4.00 Uhr in der Disco aufgehalten hatten, auf ihren Gesundheitszustand zu achten und einen PCR-Test zu machen. Die Anmeldung erfolgt über www.tiroltestet.at mit dem Code "KB-Aufruf-230721", hieß es in einer Aussendung.