Öffentlicher Aufruf nach Corona-Fall in Lokal in Innsbruck

Eine positiv getestete Person hat am Wochenende in dem Lokal gearbeitet.

Innsbruck. Das Land Tirol hat am Donnerstag einen öffentlichen Aufruf für ein Restaurant in Innsbruck gestartet. Eine positiv getestete Person habe im potenziell ansteckungsfähigen Zeitraum am vergangenen Wochenende dort gearbeitet, teilte das Land mit. Personen, die das Restaurant Woosabi in der Herzog-Otto-Straße besuchten, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.

Konkrete arbeitete die positiv getestete Person am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils zwischen 15.00 und 23.00 Uhr in dem Restaurant. Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Schnupfen oder plötzlicher Verlust des Geschmacks-und Geruchssinns soll umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktiert werden. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin soll die Kontaktaufnahme jedenfalls telefonisch erfolgen, hieß es.