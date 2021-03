Öffnen im Westen, Lockdown im Osten

Um bundesweiten Lockdown zu verhindern, kommen jetzt regionale Lösungen.

Wien. 3. Welle und 4. Lockdown?



Am Montag berät die Regierung erneut mit den Landeshauptleuten über die weitere Corona-Strategie. So knapp vor Ostern wird es die entscheidende Sitzung.



Die ansteckendere britische Virusmutante lässt die Zahlen steigen und bringt immer mehr Junge in die Intensivstation – auch wenn die ­große Explosion bei den Infektionszahlen wegen der breitflächigen Tests (derzeit noch) ausgeblieben ist.



Den ganzen Artikel lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!