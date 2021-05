Öffnungsschritte zeigen Wirkung am Arbeitsmarkt

Aufgrund der der Öffnungen in ganz Österreich am 19. Mai, sinkt die Arbeitslosigkeit seit eineinhalb Jahren auf unter 400.00 Personen

Nach rekordverdächtigen Arbeitslosenzahlen im vergangen Jahr und strengen Corona-Maßnahmen, ist nun ein deutlicher Aufwärtstrend besonders am Arbeitsmarkt zu spüren .



Mit der Öffnung am vergangen Mittwoch sind in Österreich 17.000 Menschen in eine Vollbeschäftigung zurückgekehrt.



Lesen Sie alle Arbeitslosenzahlen im Detail und wie es weitergeht HIER auf oe24plus nach!