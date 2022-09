Österreich hat höchste Corona-Inzidenz in ganz Europa

Nirgendwo gibt es derzeit mehr Corona-Fälle als bei uns.

Die Zahl der Neuinfektionen ist zuletzt in Österreich stark angestiegen. 12.317 neue Fälle wurden am Mittwoch bei den Behörden eingemeldet - vor einer Woche waren es noch 8.264 gewesen. Im Krankenhaus lagen Stand Donnerstagvormittag 1.464 Personen, um 71 mehr als gestern, wie aus Zahlen der AGES hervorgeht.

Das sind die Corona-Hotspots

Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei uns aktuell bei 705 und ist damit so hoch wie in keinem anderen Land in Europa. Lediglich in Slowenien sind die Zahlen ähnlich hoch, in Ländern wie Deutschland, Frankreich oder Italien ist das Infektionsgeschehen noch deutlich geringer.

Land Sieben-Tages-Inzidenz Österreich 705 Slowenien 698 Lettland 470 Deutschland 434 Griechenland 431 Frankreich 415 Zypern 327

Bald 70.000 Fälle

Komplexitätsforscher Peter Klimek sagt im ÖSTERREICH-Gespräch, dass seine Prognose für die BA.5-Welle weiterhin "30.000 bis 70.000 Fälle pro Tag" seien. Das "dicke Ende kommt erst". Und Klimek warnt: "Wir tappen im Dunkeln", da die Dunkelziffer sehr hoch sei.