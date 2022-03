Österreich hat höchste Inzidenz der ganzen EU

Nirgendwo in der EU sind die Corona-Zahlen so hoch wie bei uns.

Die Corona-Zahlen in Österreich bleiben weiterhin extrem hoch. Am Samstag, eine Woche nach dem "Öffnungstag" mit weitgehendem Wegfall der meisten Maßnahmen, wurden 44.465 Corona-Infektionen gemeldet. Der Siebentages-Schnitt erhöhte sich mit diesem Rekordwert für diesen Wochentag so auf 39.510, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 3.079,9 Fälle auf 100.000 Einwohner und liegt damit wieder über 3.000.

Corona-Hotspot

Österreich ist damit absoluter Corona-Hotspot in der EU – in keinem anderen Staat gibt es mehr Fälle als bei uns. Extreme viele Neuinfektionen werden aber auch in den Niederlanden, Lettland und Dänemark gemeldet.

Land 7-Tages-Inzidenz Österreich 3.080 Niederlande 2.806 Lettland 2.397 Dänemark 2.051 Zypern 1.808 Deutschland 1.496 Slowakei 1.492 Estland 1.361 Litauen 1.191 Griechenland 1.091



Noch höher sind die Corona-Zahlen in Brunei (Inzidenz von 5.890), Island (5.103) und Südkorea (3.631). Deutlich besser sieht die Lage etwa in Südeuropa (Italien, Spanien, Portugal), Ungarn oder auch Schweden aus. In dem skandinavischen Land wurden zuletzt täglich nur rund 1.500 Neuinfektionen gemeldet, die 7-Tages-Inzidenz sank auf 110.

Corona-Explosion auch in Deutschland

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in Deutschland bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1496,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1439,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1220,8 (Vormonat: 1474,3).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 237 086 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.03 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 192.210 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt.