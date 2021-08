Österreich: Kurs auf Lockdown

Lange wurde es verschwiegen, erstmals wird wieder von einem Lockdown gesprochen.

Wien. Die vierte Corona-Welle schlägt immer härter zu. Ausgerechnet seit Freitag, dem 13. (vor 16 Tagen) stecken sich täglich wieder mehr als 1.000 Menschen an.

Welle setzt früher ein

Gestern waren es 1.322. Vor einem Jahr „nur“ 229. Die Welle 2021 setzt also viel früher ein. Unsere Spitäler sind bald an der Kapazitätsgrenze angelangt, sagt Richard Greil, Vorstand für Innere Medizin an der Uniklinik Salzburg: „Der Anstieg der Hospitalisierungen ist so hoch wie im Oktober vor einem Jahr“.

430 Covid-Patienten werden derzeit in den Spitälen behandelt

Sorge bereitet den Experten auch der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt mit 102,3 wieder über 100.

Lockdown. Jetzt werden wieder Stimmen über einen nahenden Lockdown laut. Die Virologin Dorothee von Laer rechnet im profil damit, wenn die vierte Welle „nicht bald abflacht“.

„Einschränkungen“.

Auch Kanzler Sebastian Kurz kann das nicht ausschließen: „Wir haben Pläne, falls sich die Situation verschlechtert, und bevor wir das Leben für alle einschränken, wird es – Stichwort 1-G-Regel in der Nachtgastronomie – zunächst einmal den Versuch geben, dass zumindest für Geimpfte offen gehalten wird.“