ÖSTERREICH sprach mit erster Impfpatientin

Sie hielt Hände von Covid-Opfern vor ihrem Tod. Jetzt hat die Pflegerin Hoffnung.

Die Krankenschwester Sandra Lindsay war die Erste, die in den USA die Pfizer-Corona-Impfung erhielt. Ich traf die Pflegerin nach ihrer historischen Inokulation: „Ich hoffe, dass dies der Anfang vom Ende einer sehr schmerzhaften Zeit in unserer Geschichte ist“, sagte sie: ­„Heute habe ich Hoffnung!“ Man sieht es ihr an.Es gab im Long Island Jewish Medical Center in Queens Applaus aus. Lindsay klatschte mit.