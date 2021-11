ÖSTERREICH startet Impf-Lotterie

ÖSTERREICH, oe24 und Handelsverband verlosen Top-Preise fürs Impfen.

Als erstes österreichisches Medienunternehmen startete ÖSTERREICH im September eine Impflotterie. Mehr als 500.000 Österreicher spielten damals mit. Jetzt geht die Impflotterie von ÖSTERREICH in die Verlängerung. Zusammen mit dem Handelsverband verlost ÖSTERREICH 1.000 Preise für alle, die sich impfen lassen.

Mitmachen ist ganz einfach: Jeder, der sich von 1. Oktober bis 23. Dezember eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung holt, kann mitspielen und sich ganz einfach auf www.oe24.at impflotterie anmelden.

Zu gewinnen gibt es die besten Weihnachtsgeschenke der österreichischen Händler:

Ein neuer Smart-TV mit 65 Zoll von Samsung.

Das neue iPhone 13.

Ein E-Bike von Giant im Wert von 3.800 Euro.

Die Playstation 5.

Die coolen Atomic Redster Ski.

Und Hunderte weitere Preise von Mode, Schmuck, Möbel bis hin zu Elektronik.

Täglich werden 20 Gewinner gezogen und in ÖSTERREICH sowie auf www.oe24.at veröffentlicht.

Unter allen Mitspielern wird dann am 24. Dezember ein brandneues Elektroauto als Hauptpreis verlost: Der Opel Corsa-e mit 337 Kilometer Reichweite im Wert von rund 20.000 Euro!

Jeder, der sich jetzt impfen lässt, kann gewinnen

Schützen Sie sich gegen Corona, und helfen Sie mit Ihrer Impfung, die vierte Welle zu besiegen! Und mit etwas Glück gewinnen Sie bei der Weihnachts-Impflotterie von ÖSTERREICH und Handelsverband dafür einen tollen Preis als Belohnung …

Handelsverband-Chef Rainer Will unterstützt die Aktion:

ÖSTERREICH: Warum startet der Handelsverband zusammen mit ÖSTERREICH die Impflotterie?

Rainer Will: Es braucht genau solche positiven Anreize, um die Impfquote zu erhöhen. Es ist nie zu spät, denn jeder Einzelne, der sich für eine Impfung entscheidet, zählt. 8 % der Impfgegner und 40 % der Impfskeptiker kann man durch positive Anreize zu einer Impfung bewegen. Genau dazu will der österreichische Handel beitragen. Diese Aktion soll ein starkes Signal für die Impfung und regionales Kaufen im so wichtigen Weihnachtsgeschäft sein.

ÖSTERREICH: Warum ist diese Aktion gerade jetzt so wichtig?

Will: Jetzt ist der dritte Stich aufgrund der Impfdurchbrüche besonders ­relevant. Weil sich bei den Impfungen herausstellt, dass früher aufzufrischen ist. Gerade in einer schwierigen Zeit wollen wir mit dieser Impflotterie Zuversicht für das Weihnachtsgeschäft erzeugen.