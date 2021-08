Österreich wird zur Impfschnecke

Am Sonntag wurden so wenige Menschen wie zuletzt im Februar geimpft.

. Obwohl es mittlerweile mehr als genug Impfstoff gibt und man sich ohne Anmeldung impfen lassen kann, sinkt die Impfwilligkeit in Österreich dramatisch.Am Sonntag wurden überhaupt nur noch 584 zum ersten Mal geimpft – ein absoluter Tiefstwert.Insgesamt wurden etwas über 6.000 Menschen, also so wenige wie zuletzt im Februar, als noch Impfknappheit herrschte, immunisiert.