Ohne Abstand, ohne Maske: Wieder Corona-Demo in Wien

Ohne Maske und Abstand demonstrierten hunderte Corona-Gegner am Heldenplatz gegen die Maßnahmen der Regierung.

Und schon wieder marschierten Corona-Gegner durch die Wiener City. Ohne Abstand und ohne Maske versammelten sich gegen 14 Uhr hunderte Demonstranten am Heldenplatz in Wien. Zudem haben sie dort auch noch einen illegalien Punschstand aufgestellt. Die Polizei schritt ein und drohte die Veranstaltung aufzulösen, sollten nicht die Abstände und die Maskenpflicht eingehalten werden.

Die Demo-Teilnehmer zeigten sich davon recht unbeeindruckt. Und auch die Polizei löste die Veranstaltung nicht auf, stattdessen sei den Teilnehmern die Möglichkeit eines geordneten Abzugs gegeben worden. Dieser fand dann zwar statt, allerding endete dieser in einem "Hygiene-Spaziergang" aufgerufen. Hinter dieser Formulierung des Veranstalters steckte ein anschließender Protestzug durch die Innere Stadt.

Bereits am Samstag meherere Corona-Demos in Österreich

Auch am Samstag versammelten sich Corona-Gegner quer in Österreich. Rund 300 Teilnehmer kamen in Wien zusammen, mehrere 100 Demonstranten versammelten sich am Hauptbahnhof in Graz und zogen gemeinsam Richtung Hauptplatz. 800 Pandemie-Leugner marschierten durch Innsbruck und rund 1.000 trafen sich in Linz.