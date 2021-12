Omikron: Diese ungewöhnlichen Symptome zeigen Kinder

In England infizieren sich immer mehr Menschen mit der Corona-Variante Omikron – darunter auch viele Kinder. Ein britischer Hausarzt in Nordengland hat jetzt ein ungewöhnliches Symptom bei Kindern festgestellt, wie er gegenüber "SkyNews" berichtet. Der Mediziner David Lloyd spricht von einem ungewöhnlichen "Hautausschlag", den etwa 15 Prozent der Kinder, die von frühen Omikron-Fällen betroffen waren, hatten. Neben dem Ausschlag wurde auch von Symptomen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen und Appetitlosigkeit berichtet.

