Omikron: In diesen Ländern explodieren die Zahlen

In diesen europäischen Staaten gehen die Corona-Zahlen derzeit durch die Decke.

Am Montag verzeichneten die österreichischen Gesundheitsbehörden 10.804 Neuinfektionen. Von Sonntag auf Montag wurden 634.778 Tests gemacht. Der Großteil, nämlich 539.085, waren PCR-Tests. Derzeit beträgt die Positivrate der PCR-Tests bereits zwei Prozent.

Schon am Sonntag wurde die 10.000er-Marke erneut geknackt. Damit haben sich die Infektionszahlen seit Jahresbeginn verdreifacht. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker rechnet in Wien mit einer Verdoppelung der Neuinfektionen "in den nächsten ein, zwei Tagen."

Mit dem Ferienende strömen die Schüler zurück in die Klassen. Viele Urlauber haben Omikron im Gepäck. In den Winter-Hotspots herrschen die höchsten Inzidenzen. Salzburg (1.409,8) führt vor Tirol (1.220,9), doch Wien (919) ist schon Platz drei. Alleine Kitzbühel weist eine Inzidenz von 3.233 auf.

Internationale Corona-Hotspots

Mit einer Inzidenz von rund 600 liegt Österreich im internationalen Vergleich etwa im Mittelfeld. Dramatischer ist die Omikron-Welle etwa schon in Zypern, Irland oder auch Frankreich. Entspannter ist die Lage derzeit noch in Deutschland, Tschechien oder auch Ungarn.