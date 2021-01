OÖ: Impf-Andrang legte Online-Anmeldung lahm

Start voraussichtlich eine Stunde später - Auch telefonische Anmeldung vorerst nicht möglich.

Linz. Der enorme Andrang bei der Online-Anmeldung für die Corona-Impfungen für Über-80-Jährige in Oberösterreich hat am Freitag kurzzeitig zu einer Überlastung der Website geführt. An der Behebung des Problems werde gearbeitet, hieß es beim Land. Die Anmeldung auf der Homepage www.ooe-impft.at werde statt um 14 Uhr voraussichtlich um 15 Uhr beginnen. Auch die telefonische Anmeldung war vorerst nicht möglich.