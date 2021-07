PCR-Test wird bei uns zur Pflicht für Rückreisende

Jede dritte Neuinfektion wird derzeit aus dem Ausland eingeschleppt.

Die Lage ist ernst: Die Delta-Variante verbreitet si h gerade ras nd schnell. Jetzt kommt ie erste harte Gegenmaßnahme: Einreisende aus Spanin , Zypern und den Niederlanden müs en einen negativen PCR-Test vorlegen. We keinen hat, wird gezwungen, ihn am Flughafen nachzuholen (der G rgeltest ist kostenlos). 1.450 Euro Str fe drohen für diejenige, die sich weigern

Diese Maßnahme gilt jedoch nur für Direktf lüg a den drei Ländern. Wer also per Zug reist, ist nicht betroffen. Auch ausgenommen sind jene, die ein vollständige Impfung oder eine Genesung plus einer Impfung nachweisen können.

Deutschland ist einen großen Schritt weitergegangen: Heimkehrer aus Spanien und den Niederlanden müssen in Heimquarantäne und können sich frühestens nach fünf Tagen freitesten (ausgenommen sind Geimpfte und Genesene). Üblicherweise übernimmt Österreich solche Maßnahmen mit ein wenig Verspätung auch. Und wer weiß, ob die Liste der Länder nicht schon bald erweitert werden muss.