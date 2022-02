Polaschek: Im März sollen Masken an ALLEN Schulen fallen

Mit Mitte Februar fällt die Maskenpflicht für Volksschüler – im März sollen dann auch die restlichen Schulstufen fallen, wie Bildungsminister Polaschek im Interview mit Niki Fellner verkündete.

Schon seit dieser Woche muss beim Sportunterricht im Turnsaal keine Maske mehr getragen werden. Ab 14. Februar fällt dann auch die Maskenpflicht für Volksschüler am Sitzplatz. Die nächsten Lockerungsschritte sollen dann im März fallen, kündigte Bildungsministerr Polaschek im Interview auf oe24.TV an.

"Wir haben den Eindruck, dass wir auf einem guten Weg sind", so Polaschek. Wenn es "die Gesamtsituation ermöglich", soll es zeitnah weitere Lockerungsschritte erfolgen. Ziel sollte sei, dass die Maskenpflicht auch in der Sekundarstufe am Sitzplatz fällt. Man könne davon ausgehen, dass es bereits im März so weit ist, so Polaschek.