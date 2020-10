Polen: So viele Corona-Tote an einem Tag wie nie zuvor

In Polen wurden am Dienstag laut Gesundheitsministerium 2.236 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert. 58 Menschen starben im Zusammenhang mit der Krankheit. Dies war somit die höchste Todeszahl seit Beginn der Pandemie. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Das Land wird vom Robert Koch-Institut bisher nicht als Risikogebiet eingestuft.

Polen will bei Verstößen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen konsequenter vorgehen. Wer keine Maske trage, wo diese vorgeschrieben sei, muss künftig entweder ein ärztliches Attest über Befreiung von der Maskenpflicht vorzeigen oder mit einem Bußgeld rechnen, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski am Dienstag in Warschau.

Eine entsprechende Verordnung habe sein Ministerium gemeinsam mit der Polizei ausgearbeitet. Ein Vertreter der Polizei sagte, bisher hätten es die Beamten bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in den meisten Fällen bei Ermahnungen belassen, künftig will man häufiger ein Bußgeld verhängen.

Ab kommenden Samstag soll zudem in den Regionen, die wegen eines hohen oder sehr hohen Infektionsgeschehens als gelbe oder rote Zonen ausgewiesen sind, die Maskenpflicht auch im Freien gelten. Die Zahl der Teilnehmer bei privaten Feiern wird somit noch stärker eingeschränkt.