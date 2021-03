Polizei sprengt Techno-Party in Bunker

18 Gäste feierten ohne Masken und Minstestabstand.

In der Nacht auf Sonntag hat die Polizei eine Technoparty in Hörsching (Bezirk Linz-Land) aufgelöst. Um 1.00 Uhr feierten 18 Personen im Alter von 17 bis 24 Jahren in einem Bunker - ohne Masken, und auch an den Mindestabstand hielten sie sich nicht. Alle Beteiligten werden angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag.

