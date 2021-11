Protokoll des Corona-Versagens

Wie konnten wir zum 4. Mal (!) zum Seuchen-Hotspot werden? Wer ist verantwortlich? Ein Politik-Insider von Isabelle Daniel.

Sommer 2021. „Die Pandemie ist für Geimpfte vorbei“, sagt der damalige VP-Kanzler Sebastian Kurz im Frühsommer 2021. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein widerspricht und will Masken in Innenräumen beibehalten.



Die ÖVP lehnt das ab. Nur in Öffis und Supermärkten bleiben sie. Sie wollen einen „Feel good“-Sommer. Mückstein gibt nach. Er redet nicht mit potenziellen Verbündeten in den Ländern.





Den ganzen Politik-Insider lesen Sie HIER mit Ihrem oe24plus-Abo!