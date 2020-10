Quarantäne missachtet: 29-Jähriger in Salzburg in U-Haft

Der Afghane reiste trotz Quarantäne-Bescheides mit dem Zug von Niederösterreich nach Deutschland.

Ein 29-Jähriger, der akut an Covid-19 erkrankt ist, ist am Donnerstag in Salzburg in Untersuchungshaft genommen worden, weil er sich nicht an die behördlich verordnete Quarantäne gehalten haben soll. Er sei trotz eines Absonderungsbescheides der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha (NÖ) per Zug nach Deutschland gereist, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg der APA. Der Mann wurde nach Österreich zurückgeschoben und am Mittwoch in Salzburg festgenommen.

Die Festnahme des Afghanen erfolgte beim Grenzübergang Freilassing auf Salzburger Seite am Mittwoch in den frühen Morgenstunden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wegen Verdachtes der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Das Landesgericht Salzburg habe am Donnerstag die U-Haft wegen Tatbegehungsgefahr verhängt, so der Sprecher am Freitag zur APA. Der Beschuldigte habe angegeben, dass er seinen Bruder in Deutschland besuchen wollte.