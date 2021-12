Reger Andrang bei Vorarlberger Geschäften, zufriedene Händler

Großer Ansturm blieb aber aus.

Vorarlbergs Händler zogen am Montagnachmittag zufrieden Bilanz: In den Innenstädten herrschte reger Andrang mit entsprechender Nachfrage, auch Vorarlbergs größtes Einkaufszentrum Messepark war gut besucht. Im Vergleich zu einem "normalen" Montag vor Weihnachten sei die Frequenz viel höher, hieß es in den Gemeinden. Viele jener, die unterwegs waren, kauften. "Die Taschen sind gut gefüllt", sagte etwa Burkhard Dünser, Geschäftsführer des Messeparks, auf APA-Anfrage.

Sowohl innerorts als auch im Messepark waren Gutscheine sehr gefragt. Zum einen wurde das auf die "Cashback"-Aktion der Wirtschaftskammer zurückgeführt, über die Käufer bis 20 Prozent des Rechnungsbetrags rückerstattet bekommen kann. Mit einem Gutschein liege man einfach immer richtig, fand Dünser aber auch ein weiteres Argument.

So berichteten Branchenkenner der APA von einer "sehr zufriedenstellenden" Frequenz und einem guten Start nach dem Lockdown in den Geschäften. Im Messepark wurde "sehr guter Besuch" verzeichnet, einen regelrechten Ansturm gab es aber nicht. Viele würden offenbar die Einstellung an den Tag legen, nicht gleich den ersten Tag für einen Einkauf nützen zu wollen, "das ist auch gut so", sagte Dünser. Dennoch werde "ordentlich gekauft". Der Geschäftsführer rechnete mit einem "echt starken Finale" bis zum Heiligabend, wenngleich der im Lockdown entgangene Umsatz natürlich nicht mehr aufzuholen sei.