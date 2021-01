Regierung verschickt China-Masken nach Hause

Ein Großteil der FFP2-Masken, die jetzt an über-65-Jährige verschickt wurden, stammt aus China.

Mit Stand Montag haben dem Gesundheitsministerium zufolge 1,5 Millionen Über-65-Jährige in Österreich jeweils zehn Stück FFP2-Masken kostenlos per Post erhalten."Bis zum 27. Jänner wird dieser Prozess abgeschlossen und damit werden 17 Millionen Masken an 1,7 Millionen Menschen ausgeliefert sein", hieß es in einer Aussendung. Auch soziale Einrichtungen wurden beliefert.