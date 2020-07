Regierung will heute Masken-Comeback verkünden

Heute will die Regierung bekannt geben, wo die Maskenpflicht wieder eingeführt wird.

Wien. Maske rauf, Maske runter, Maske wieder rauf. Was künftig in Sachen Mund-Nasen-Schutz gelten soll, darüber wollte die Regierung eigentlich schon am Sonntag Klarheit schaffen. Der EU-Gipfel, der sich übers Wochenende in die Länge zog, verschob die Entscheidung über die Coronamaßnahme gleich zwei Mal: Eine für Montag angekündigte Pressekonferenz der türkis-grünen Regierungsspitze wurde schließlich auf heute vertagt.

SP verärgert: "Alle warten, bis Kurz wieder zurück ist"

Grund ist der volle Terminkalender des Kanzlers – er sollte noch bis Montagabend in Brüssel ­weilen. Um die Details der Corona-Verschärfungen zu besprechen, sei aber noch unbedingt ein persönliches Gespräch der zuständigen Regierungsmitglieder notwendig, hieß es aus dem Bundeskanzleramt zu ÖSTERREICH. Schließlich geht es bei dem heutigen Treffen nicht nur um die Wiedereinführung der Maskenpflicht, sondern etwa auch darum, wie man die geplante Corona-Ampel schneller umsetzen könne.

Supermärkte. Fix ist, dass wir die Masken bald wieder aufsetzen. Offen ist dem Vernehmen nach noch, wo überall: Mit ziemlicher Sicherheit in Supermärkten, zumindest gesprochen wird aber auch über eine MNS-Pflicht im Handel, in Gotteshäusern und in der Gastronomie.

Kritik am erneuten Aufschub der Masken-Entscheidung kommt von der SPÖ: „Die Bevölkerung muss jetzt warten, bis der Kanzler wieder im Land ist“, weil Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Maskenpflicht nicht alleine verkünden dürfe, ärgerte sich SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher.