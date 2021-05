Riesen-Andrang auf Corona-Drive-In beim Austria Center

Ein Symptom der Gastro-Öffnungen zeigt sich schon jetzt: Die Wiener Teststraßen verzeichneten einen Riesen-Ansturm.

Weil sich die Wolkendecke auch am Wochenende in Wien nicht verzog, und der Sonntag von zahlreichen Regenschauern geprägt war, wählten viele Wiener, die sich in der ersten Woche der Gastro-Öffnungen auf das Coronavirus testen lassen wollten, das Auto. Viele seien auch ohne einen Termin anzumelden in die Teststraße gefahren. Besonders im Austria Center Vienna vermerkte man daher am heutigen Sonntag einen übermäßig großen Andrang.

© APA/BARBARA GINDL ×

Das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) richtete deshalb einen Appell an die Wiener, nur mit einem Termin zum Drive-In zu kommen oder ohne Pkw problemlos den Walk-In zu nutzen. Dies gelte auch für den morgigen Montag.