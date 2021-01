In der Lugner City werden die FFP2-Masken zum Preis von nur 50 Cent pro Stück verkauft - das führte am Freitagvormittag zu einem Riesen Ansturm

Am 25. Jänner startet die FFP2-Maskenpflicht in Öffis und Supermärkte. In der Lugner City werden die Masken gerade zum Kampfpreis von nur 50 Cent pro Stück verkauft - das sorgte am Freitagvormittag bereits für lange Warteschlangen.

© Tanja Pfaffeneder / oe24.TV

© Tanja Pfaffeneder / oe24.TV

© Tanja Pfaffeneder / oe24.TV

Maximal 5 FFP2-Masken pro Kunde

Ab Montag (25. Jänner) muss beim Einkaufen verpflichtend eine FFP2-Maske getragen werden und nicht mehr nur irgendein Mund-Nasen-Schutz. Die vier großen Händler Spar, Rewe, Hofer und Lidl verkaufen die Schutzmasken zu einem Preis von 59 Cent je Stück. Gekauft werden dürfen haushaltsübliche Mengen von maximal 5 Stück pro Kundin bzw. Kunde bei der Einzelpackung und einem Stück pro 10er-Packung.



Online-Apotheke

Auch die Online-Apotheke medistore verkauft FFP2-Masken an Privatpersonen und Unternehmen um 59 Cent - und dies ohne Mengenbeschränkung, wie das Unternehmen in einer Aussendung bekannt gab. Ab einem Einkaufswert von 45 Euro sei die Zustellung in ganz Österreich versandkostenfrei.