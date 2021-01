Hofer, Spar, Lidl und Rewe verkaufen FFP2-Masken ab heute um 59 Cent.

Millionen FFP2-Masken, die ab Montag in Geschäften und Öffis für alle Pflicht sind, werden nun in Österreich gekauft und verkauft. Das lässt die Preise in den Keller rasseln. Während bis jetzt noch Apotheken die Masken pro Stück um 2,99 Euro und aufwärts anbieten, ist der sicherere Mundnasenschutz bei anderen für wesentlich weniger erhältlich.Kanzler Kurz hatte gesagt, die Handelsketten würden die FFP2-Masken zum Selbstkostenpreis abgeben. Wie hoch der sein werde, war zunächst nicht klar. Finanzminister Blümel hatte mit der EU verhandelt, dass Masken von der Mehrwertsteuer (20 %) befreit werden.Am Mittwoch preschten nun zahlreiche Supermarkt-Ketten mit einem Kampfpreis vor.