Sacher-Chef Winkler: Ein Tag der Freude

Große Freude über die Wiedereröffnung zeigt auch das Wiener Kult-Hotel Sacher. Dem Anlass entsprechend zeigt sich das Hotel Sacher geschmückt mit bunten Luftballonen. Im Interview mit oe24TV spricht Sacher-Chef, Matthias Winkler, über den heutigen „Tag der Freude".

„Noch nie so lange geschlossen"

Das ganze Personal von Hotel Sacher freut sich über die Wiedereröffnung: „Ich habe heute in viele strahlende Gesichter geschaut", erzählt Matthias Winkler. „Wir waren noch noch nie so lange geschlossen", so Winkler, der die Geschichte des Sachers rekapituliert. „Das war sicher ein einschneidendes Erlebnis für alle" Besonders freut er sich für seine Mitarbeiter, die wieder in das Arbeitsleben zurückkehren können.

„Tag der Freude"

Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen: Die für das Hotel wichtigen internationalen Gäste fehlen derweil noch. Matthias Winkler gibt sich dennoch sehr optimistisch: „ Aber es ist ein Tag der Freude, der Rest wird noch dauern. 2023/2024 sollten wir wieder vollen Geschäftsgang haben. Weiter führte er aus: „Die meisten Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, wir versuchen so schnell wie möglich in eine Normalität zurückzufinden, aber die Kurzarbeit bleibt. Natürlich öffnen wir nicht so, wie wir 2019 Geschäft machen konnten"

Teststation im Sacher

Auch eine Teststraße für Gäste wurde errichtet: „Wir haben im Sacher eine Teststation und können die Menschen auch nachtesten. Sicherheit ist das oberste Prinzip"