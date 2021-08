Jede vierte Corona-infizierte Person in Salzburg ist unter 20 Jahre alt. Das Durchschnittsalter war noch nie so niedrig.

Salzburg: Im Bundesland Salzburg sind immer mehr jüngere Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Unter 20 Jahren

"Jede vierte aktiv infizierte Person ist unter 20 Jahre alt", erklärte der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp, am Donnerstag in einer Aussendung des Landes. 85 Prozent der aktiven Fälle sind unter 50 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der neu Infizierten in den vergangenen sieben Tagen beträgt 31,6 Jahre.

Hohe 7-Tages-Inzidenz

Die 7-Tage-Inzidenz sei derzeit bei den 20- bis 24-Jährigen mit 280 weitaus am höchsten, erläuterte Filipp. Die Lage in den Spitälern mit 13 Covid-Patienten, davon vier auf der Intensivstation, sei aber stabil. Seit mehr als zwei Wochen steige die 7-Tage-Inzidenz in Salzburg moderat, aber kontinuierlich wieder an. Sie liege derzeit bei 97,9.

Aktuell sind 789 aktiv infizierte Personen im Bundesland registriert. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,12. In 80 der 119 Gemeinden gibt es zumindest einen aktiven Corona-Fall. Rund 1.300 Kontaktpersonen sind in häuslicher Quarantäne oder verkehrsbeschränkt. Seit Beginn der Pandemie sind 589 Personen in Salzburg in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.