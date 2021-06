Schnelltest: Hitze kann Ergebnis verfälschen

Laut einer Studie können hohe Temperaturen die Aussagekraft einen Tests negativ beeinflussen.

"Es darf nicht zu heiß werden. Selbsttests sollten nicht direkt am Fenster in der Sonne liegen oder im Sommer in der Hosentasche mit herumgetragen werden“, so Jan Felix Drexler vom Institut für Virologie an der Charité.

Kondensation ist der Grund

Die Hersteller der Tests empfehlen für die Lagerung ein Temperatur zwischen fünf und 30 Grad. Die Anwendung sollte bei Zimmertemperatur erfolgen. Schon kurzzeitig niedrigere oder höhere Temperaturen können die Qualität des Ergebnisses beeinträchtigen. Drexler führt das auf Kondensation zurück.

Ergebnis kein Freifahrtschein

„Die Ergebnisse unserer Studie bedeuten nicht, dass man gar keine Schnelltests benutzen sollte“, so Drexler. „Die Menschen sollten sich aber bewusst sein, dass es sich lediglich um eine Maßnahme zum Verringern des Risikos handelt. Ein negatives Ergebnis ist kein Freifahrtschein.“