Schon fast 5.000 aktive Corona-Fälle in Wien

In den vergangenen 24 Stunden hab es erneut 427 Neuinfektionen und einen Todesfall.

Derzeit laborieren in Wien 4.829 Menschen an einer Coronavirus-Infektion. Das sind deutlich mehr als noch am Vortag (4.708), wie aus den am Mittwoch veröffentlichen statistischen Daten des medizinischen Krisenstabes der Stadt hervorgeht (Stand: 8.00 Uhr). In den vergangenen 24 Stunden sind dabei 427 Neuinfektionen hinzu gekommen und 305 Menschen als wieder gesund befunden worden.

Insgesamt gibt es nunmehr 18.551 positive Testergebnisse in Wien. Eine Frau im Alter von 82 Jahren ist an den Folgen der Coronavirus-Infektion verstorben. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 263. Insgesamt 13.459 Personen sind inzwischen wieder genesen.