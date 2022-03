Schon über 1.000 Klassen in Quarantäne

Die Lage in den heimischen Klassenzimmern spitzt sich nach den Lockerungen zu.

Österreich. Seit den Öffnungsschritten am 5. März steigen die Coronazahlen bundesweit an. So auch in den Schulen: Vergangene Woche verzeichnete man rund 5.000 positive PCR-Tests mehr als noch in der Vorwoche.

Der Anstieg an Neuinfektionen erschwert die Lage für Lehrer und Schüler: „Die Unterrichtsqualität ist immer schwerer aufrechtzuerhalten“, erklärt Volksschullehrervertreter Thomas Bulant.

Schließungen. Er beklagt die „stetig voranschreitende Durchseuchung“ der heimischen Schulen. ÖSTERREICH fragte bei den Bildungsdirektionen des Landes nach: Wie viele Klassen bleiben zu?

Österreichweit müssen 1.025 Klassen zu bleiben

Zahlen. Die Antwort ist erschreckend: Über 1.000 Klassenzimmer, insgesamt exakt 1.025, blieben am Freitag leer. Alleine in Wien waren es 425, gefolgt vom Burgenland (170) und Niederösterreich (120).

Belastung. Für Bulant hat die Corona-Situation einen neuen Gipfelpunkt der Belastung für das Lehrpersonal erreicht. Er sieht die Schulkinder als Leidtragende: „Wir haben keine Kapazitäten mehr: Manche 6-Jährige sind auf dem Entwicklungsstand von 3-Jährigen. Volksschullehrer sind allein in ihren Klassen, obwohl es mehr denn je Förderung bräuchte“, appelliert der Lehrer verzweifelt gegenüber ÖSTERREICH.

Durchseuchung. BRG-6-Schulsprecher Mati Randow würde sich gerne auf seine Matura konzentrieren. Stattdessen dominiert allerdings die Angst vor Corona seine Schulzeit. „Wenn das nicht Durchseuchung ist, weiß ich nicht, was es ist“, zeigt er sich von der Politik im ÖSTERREICH-Interview enttäuscht. Er spricht sich nun sogar wieder für allgemeines Distance ­Learning aus.