Schon wieder 331 Corona-Neuinfektionen in nur 24 Stunden

Im 24-Stunden-Vergleich wurden abermals über 300 Neuinfektionen gemeldet.

Bisher gab es in Österreich 24.762 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (21. August 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 730 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 21.260 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 112 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 22 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf:

Burgenland: 4

Kärnten: 6

Niederösterreich: 27

Oberösterreich: 59

Salzburg: 10

Steiermark: 14

Tirol: 34

Vorarlberg: 5

Wien: 172

Lage in den Bundesländern

Wien: Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus: Stand Freitag, 21. August 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 6.773 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 208. Ein Mann im Alter von 92 Jahren ist verstorben. 5.258 Personen sind genesen.

Niederösterreich: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich ist bis Freitagfrüh um weitere 27 auf 3.727 gestiegen. 3.352 Personen, um 13 mehr als am Donnerstag, galten nach Angaben des Sanitätsstabs als genesen. Unverändert 108 Todesopfer waren im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Aktuell gab es somit 267 Erkrankte im Bundesland, 186.613 Testungen wurden bisher durchgeführt.

Tirol: In Tirol sind seit Donnerstagabend 16 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit waren mit Stand Freitagvormittag 285 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 3.651 Personen galten bereits wieder als genesen. Diese Zahlen gingen vom Dashboard des Landes hervor. Der letzte Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus datiert in Tirol vom 22. Mai. Die meisten Fälle gab es aktuell mit 146 in der Landeshauptstadt Innsbruck, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 40 und vom Bezirk Innsbruck-Land mit 37 Fällen. In Tirol wurden bisher 181.229 Tests durchgeführt. Damit wird auf die Bevölkerung gerechnet in Tirol am intensivsten in ganz Österreich getestet.