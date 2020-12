In einem Wut-Brief rechnet die 17-jährige Schülerin Aimée Lisa mit der Regierung und ihren Corona-Maßnahmen ab.

"Wie früher stehe ich auf, viel zu früh. Es ist sechs Uhr am Morgen, die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen, so quäle ich mich mühsam aus dem Bett, nur um so zu tun, als sei alles normal. "Den vollständigen Artikel lesen Sie hier als oe24plus-Abonnent.