Schul-Start: Wirbel um neue Masken-Pflicht

Der Schulstart von Pflichtschülern und Maturanten gelang bis auf einige Pannen.

Start. Nicht alle Schüler kehrten am Montag zurück in ihre Klassen. Schneemassen verhinderten in Kärnten und Tirol den Schulstart. Manche Schulen riefen einen autonomen Tag aus. Für alle anderen Pflichtschüler (Volks- und Unterstufe) sowie auch Maturanten hieß es aber: Zurück in den Unterricht.