Schulen droht Quarantäne-Lawine

Am Montag kehren über eine Million Kinder in die Klassen zurück. Sorgt Omikron für eine Quarantäne-Lawine?

Wien. Angesichts der drohenden Omikron-„Wand“ wird jetzt auch in den Schulen die Forderung nach Lockerung der Quarantäne­regeln laut – sonst drohe der Schulbetrieb wegen tausender Fällen zusammenzubrechen.



Am Dienstag preschte Wiens Bildungslandesrat Christoph Wiederkehr vor: Er will geimpfte bzw. getestete Kinder bevorzugen. Und ist auch dagegen, dass beim Auftreten eines Omikron-Falls alle Kinder einer Klasse als K1-Personen gelten, zehn Tage in Quarantäne müssen und sich erst nach fünf freitesten können.



