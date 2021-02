Schulen: Jede Woche 2,2 Mio. Tests

Jede Woche erhalten die Schulen jetzt 2,2 Millionen Corona-Schnelltests.

Wien. Bildungsminister Heinz Faßmann zieht heute Donnerstag Bilanz der Schulschnelltests in der ersten Schulwoche in Wien und NÖ: Dem Vernehmen nach soll es nur einige Corona-positive Fälle geben – und die Tests von Eltern und Kindern sehr gut angenommen werden. Doch wirklich ernst wird es nächste Woche, wenn dann in ganz Österreich wieder 1,1 Millionen Kinder in die Schulen gehen.

Die Schulen bekommen dann 2,2 Mio. Tests pro Woche geliefert, bestätigte das Bildungsressort gegenüber ÖSTERREICH – ungetestete Kinder dürfen nicht in die Schule. Getestet wird zwei Mal die Woche – Unter- und Oberstufen sind weiterhin im Schichtbetrieb.